КГБ Беларуси сообщило о гибели сотрудника в ходе спецоперации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Минске силовики взломали дверь в одну из квартир, где, по их версии, могли находиться "лица, причастные к террористической деятельности». Один из сотрудников КГБ погиб, стрелок, который попал в него, был также убит, сообщил белорусское ведомство во вторник, 28 сентября, передает УНН.
Детали
Ранее государственное агентство БелТА опубликовало запись инцидента. То, что происходит в подъезде снимали силовики. При этом еще одна камера была включена и в самой квартире. На видеозаписи, сделанной в квартире, также фигурирует некая женщина, которая снимает происходящее на телефон.
Как сообщил позже Следственный комитет Беларуси, по подозрению в соучастии в убийстве задержана жена стрелка. Зачем владельцу квартиры понадобилось вести видеосъемку, не поясняется. На видеокадрах он держит в руках охотничье ружье, потом раздается выстрел. Самого момента убийства на видео нет, — позже на кадрах появляется окровавленный сотрудник КГБ, лежащий на полу.
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Как сообщается на сайте белорусского силового ведомства, стрелявший в сотрудника КГБ был убит. В белорусских Telegram каналах распространилась информация, что убитый — сотрудник IT-компании EPAM Андрей Зельцер, на видео его узнали знакомые. Он жил с женой и маленьким сыном.
Как сообщает Следственный комитет Беларуси, жена стрелка задержана по подозрению в соучастии в убийстве.