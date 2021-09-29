КДБ Білорусі повідомило про загибель співробітника під час спецоперації

Деталі

Раніше державне агентство БелТА опублікувало запис інциденту. Те, що відбувається в під’їзді знімали силовики. При цьому ще одна камера була включена і в самій квартирі. На відеозаписі, зробленому в квартирі, також фігурує якась жінка, яка знімає те, що відбувається на телефон.

Як повідомив пізніше Слідчий комітет Білорусі, за підозрою в співучасті у вбивстві затримано дружину стрілка. Навіщо власнику квартири знадобилося вести відеозйомку, не пояснюється. На відеокадрах він тримає в руках мисливську рушницю, потім лунає постріл. Самого моменту вбивства на відео немає — пізніше на кадрах з’являється закривавлений співробітник КДБ, що лежить на підлозі.

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Як повідомляється на сайті білоруського силового відомства, стрілок, що цілив в співробітника КДБ, був убитий. У білоруських Telegram-каналах поширилася інформація, що вбитий — співробітник IT-компанії EPAM Андрій Зельцер, на відео його впізнали знайомі. Він жив з дружиною і маленьким сином.

Як повідомляє Слідчий комітет Білорусі, дружина стрілка затримана за підозрою в співучасті у вбивстві.