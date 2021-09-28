Лукашенко погодився провести в Білорусі референдум про скасування смертної кари

Деталі

Під час заходу член Конституційної комісії Білорусі, кандидат економічних наук Сергій Дубков висловив думку з приводу 24-ї статті чинної Конституції, яка передбачає смертну кару.

"Мені здається, що зараз закладено ментальну пастку. З одного боку, пропоновані зміни підсилюють традиційні цінності білоруського суспільства. Ці традиційні цінності базуються на християнських цінностях. Це закладено в ментальному культурному коді білоруської нації. І ці зміни підтримані більшістю членів Конституційної комісії. При цьому одна з фундаментальних християнських цінностей - право на життя - стоїть осторонь. Виходить, з одного боку, ми підсилюємо фундаментальні традиційні цінності. При цьому з питання смертної кари ми опускаємо це питання", - заявив Дубков.

У свою чергу, Лукашенко зазначив, що йому часто дорікали в тому, що Білорусь - єдина в Європі країна, де не скасована або не введено мораторій на смертну кару.

"Я завжди говорив: я не можу підписати указ всупереч тому, що було на референдумі. Захід цього не чув. Вони слухали мою мотивацію, а потім я розумів, що вони дулю в кишені тримали, просто мовчали, а потім за очі мене критикували. Але погодьтеся, що я вчинив чесно. Я не став йти всупереч думці народу. Хоча якби я підписав указ про призупинення страти, думаю, рейтинг б мій не впав. Але я на це не пішов, розуміючи, що це не можна робити", - заявив Лукашенко

Він погодився з думкою, що треба відповідне питання все-таки віднести в майбутнє.

"Якщо вже на те пішло, розглянути його окремо на референдумі. І людям про це сказати", - зазначив Лукашенко.

Доповнення

Білорусь залишається останньою країною в Європі, де дозволена смертна кара.