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Лукашенко согласился провести в Беларуси референдум об отмене смертной казни

Лукашенко согласился провести в Беларуси референдум об отмене смертной казни

Киев  •  УНН

 • 18459 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни. Об этом пишет УНН со ссылкой ссылкой на агентство БелТА.

Детали

Во время мероприятия член Конституционной комиссии Беларуси, кандидат экономических наук Сергей Дубков высказал мнение по поводу 24-й статьи действующей Конституции, которая предусматривает смертную казнь.

"Мне кажется, что сейчас заложена ментальная ловушка. С одной стороны, предлагаемые изменения усиливают традиционные ценности белорусского общества. Эти традиционные ценности базируются на христианских ценностях. Это заложено в ментальном культурном коде белорусской нации. И эти изменения поддержаны большинством членов Конституционной комиссии. При этом одна из фундаментальных христианских ценностей - право на жизнь - стоит в стороне. Получается, с одной стороны, мы усиливаем фундаментальные традиционные ценности. При этом по вопросу смертной казни мы опускаем этот вопрос", - заявил Дубков.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что, его часто упрекали в том, что Беларусь - единственная в Европе страна, где не отменена или не введен мораторий на смертную казнь.

"Я всегда говорил: я не могу подписать указ вопреки тому, что было на референдуме. Запад это не слышал. Они слушали мою мотивацию, а потом я понимал, что они кукиш в кармане держали, просто помалкивали, а потом за глаза меня критиковали. Но согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что это нельзя делать", - заявил Лукашенко

Он согласился с мнением, что надо соответствующий вопрос все-таки отнести в будущее.

"Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - отметил Лукашенко.

Дополнение

Беларусь остается последней страной в Европе, где разрешена смертная казнь.

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