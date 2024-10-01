"Каждый должен быть возвращен домой": возле Совета Европы состоялась акция семей украинских пленных

В Страсбурге у здания Совета Европы украинская делегация в ПАСЕ и семьи пленных военных и гражданских провели акцию, чтобы в очередной раз привлечь внимание к нарушениям со стороны рф. Об этом сообщила нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук во вторник в Facebook, пишет УНН.

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"Сегодня минута памяти была и в Страсбурге возле Совета Европы. Как и громкое Слава Украине - Героям Слава и благодарность нашим защитникам и защитницам! На демонстрации вместе с семьями пленных военных и гражданских еще раз привлекли внимание к нарушениям со стороны рф. Каждый пленный должен быть возвращен домой! Международное давление, в том числе и в ПАСЕ - важно", - отметила нардеп.

Кравчук указала, что "уже в среду ассамблея проголосует очень важную резолюцию, посвященную ситуации с военнопленными, гражданскими заложниками, в том числе украинскими журналистами в плену".

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