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"Кожен має бути повернений додому": біля Ради Європи відбулася акція родин українських полонених

"Кожен має бути повернений додому": біля Ради Європи відбулася акція родин українських полонених

Київ • УНН

 • 30850 перегляди

У Страсбурзі біля Ради Європи відбулася акція за звільнення українських полонених. Завтра ПАРЄ проголосує резолюцію щодо ситуації з військовополоненими та цивільними заручниками.

У Страсбурзі біля будівлі Ради Європи українська делегація в ПАРЄ та родини полонених військових і цивільних провели акцію, аби вкотре привернути увагу до порушень з боку рф. Про це повідомила нардепка, членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук у вівторок у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні хвилина пам‘яті була і в Страсбурзі біля Ради Європи. Як і гучне Слава Україні - Героям Слава і вдячність нашим захисникам і захисницям! На демонстрації разом із родинами полонених військових і цивільних ще раз привернули увагу до порушень з боку рф. Кожен полонений має бути повернений додому! Міжнародний тиск, в тому числі і в ПАРЄ – важливий", - зазначила нардепка.

Кравчук вказала, що "вже у середу асамблея проголосує дуже важливу резолюцію, присвячену ситуації із військовополоненими, цивільними заручниками, в тому числі українськими журналістами в полоні".

Повернення полонених, спецтрибунал, Реєстр збитків: Кравчук про важливі питання осінньої сесії ПАРЄ30.09.24, 16:27 • 15466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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