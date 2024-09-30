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Повернення полонених, спецтрибунал, Реєстр збитків: Кравчук про важливі питання осінньої сесії ПАРЄ

Повернення полонених, спецтрибунал, Реєстр збитків: Кравчук про важливі питання осінньої сесії ПАРЄ

Київ • УНН

 • 15466 перегляди

На осінній сесії ПАРЄ обговорять механізми повернення українських військовополонених і цивільних. Також розглянуть питання геноцидної політики рф, створення Спецтрибуналу та роботу Реєстру збитків.

Нові механізми з повернення українських військовополонених і цивільних, геноцидна політика рф, кроки зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України, робота Реєстру збитків. Ці та інші питання – на порядку денному осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, що стартує сьогодні в Страсбурзі. Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга Народу", членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН з посиланням на "Слугу Народу".

"Дебати за терміновою процедурою та голосування за резолюцію "Особи, зниклі безвісти внаслідок агресії рф проти України: військовополонені та цивільні особи, які перебувають у полоні" – серед найважливіших для України питань. Сподіваємось на однозначну позицію ПАРЄ та нові спільні кроки із повернення наших людей додому", – зазначила Кравчук.

У заходах осінньої сесії ПАРЄ, додала вона, братиме, зокрема, участь заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого завдяки міжнародним зусиллям, зокрема і в ПАРЄ, вдалося визволити з російського полону у червні.

Крім того, відбудеться side-event української делегації на тему "Катування та смерті українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб у російському полоні", де прозвучать свідчення потерпілих та їхніх близьких.

Дискусія про створення спецтрибуналу для рф є дуже активною - Костін11.09.24, 16:14 • 21573 перегляди

"Має бути ухвалена важлива резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору – Україна знову перед загрозою геноциду", яка не тільки підтверджує визнання асамблеєю Голодомору як геноциду, але й робить особливий акцент на нинішній агресивній війні рф проти України та її геноцидальному намірі знищити українців, їхню культуру та спадок", – розповіла Кравчук.

Очікується також перше тематичне засідання Мережі допомоги українським дітям, яку може очолити народна депутатка від парламентської фракції "Слуга Народу", віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко.

"Це буде перша сесія ПАРЄ, в якій братиме участь новообраний Генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе. Пан Берсе вперше звернеться до членів Асамблеї. Очікуємо почути чіткість у розумінні подальших кроків зі створення Спецтрибуналу для покарання злочину агресії рф та роботи Реєстру збитків завданих Україні", – поінформувала Кравчук.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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