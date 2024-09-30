Возвращение пленных, спецтрибунал, Реестр убытков: Кравчук о важных вопросах осенней сессии ПАСЕ

Новые механизмы по возвращению украинских военнопленных и гражданских, геноцидная политика рф, шаги по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины, работа Реестра убытков. Эти и другие вопросы - в повестке дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая стартует сегодня в Страсбурге. Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа", член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН со ссылкой на "Слугу народа".

"Дебаты по срочной процедуре и голосование за резолюцию "Лица, пропавшие без вести в результате агрессии рф против Украины: военнопленные и гражданские лица, находящиеся в плену" - среди важнейших для Украины вопросов. Надеемся на однозначную позицию ПАСЕ и новые совместные шаги по возвращению наших людей домой", - отметила Кравчук.

В мероприятиях осенней сессии ПАСЕ, добавила она, будет принимать, в частности, участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, которого благодаря международным усилиям, в том числе и в ПАСЕ, удалось освободить из российского плена в июне.

Кроме того, состоится side-event украинской делегации на тему "Пытки и смерти украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц в российском плену", где прозвучат показания пострадавших и их близких.

Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин

"Должна быть принята важная резолюция "Чествование 90-й годовщины Голодомора - Украина снова перед угрозой геноцида", которая не только подтверждает признание ассамблеей Голодомора как геноцида, но и делает особый акцент на нынешней агрессивной войне рф против Украины и ее геноцидальном намерении уничтожить украинцев, их культуру и наследие", - рассказала Кравчук.

Ожидается также первое тематическое заседание Сети помощи украинским детям, которую может возглавить народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа", вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко.

"Это будет первая сессия ПАСЕ, в которой будет участвовать новоизбранный Генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе. Господин Берсе впервые обратится к членам Ассамблеи. Ожидаем услышать четкость в понимании дальнейших шагов по созданию Спецтрибунала для наказания преступления агрессии РФ и работы Реестра убытков, причиненных Украине", - сообщила Кравчук.