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Говорила, что беременна и умоляла ее не трогать: женщина рассказала подробности изнасилования россиянами

Говорила, что беременна и умоляла ее не трогать: женщина рассказала подробности изнасилования россиянами

Киев • УНН

 • 1505238 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Женщина, которую изнасиловали беременной два российских оккупанта, рассказала подробности полиции. Она говорила, что беременна и умоляла ее не трогать, но это не остановило рашистов. В результате издевательств она потеряла ребенка. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Цитата

“Я хочу, чтобы они были наказаны. Я хочу, чтобы их жены почувствовали то, что испытала тогда. Как это тяжело. Еще их мамы молчат, бабушки. Я не знаю, кто их родил, но явно не человек. Первый раз меня ударили прицелом автомата, я еще надеялась, что меня не будут трогать. Максимум там в плен. Но потом поняла, что это не люди вообще”, – рассказала потерпевшая.

Детали

Она рассказала, что инцидент произошел примерно в 10 часов утра.

“Их было трое. Я помню только одно имя – Руслан. Были в состоянии алкогольного опьянения и также пришли с алкоголем. Я говорю мне этого пить нельзя, я беременна. Они: немного можно. Я говорю: нет, нельзя, я пить не буду. Я просто не думала, что они смогут вот так. То есть я беременна, хоть бы какое-то уважение имели к беременным. У них нет уважения ни к чему”, – сказала потерпевшая.

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Впоследствии женщина поняла, что они либо убьют, либо будут издеваться над ней.

“Я говорю: пожалуйста, я беременна, пожалуйста, не трогайте”, - отметила потерпевшая.

Тогда россиянин толкнул ее в спину автоматом, чтобы она встала.

“Я зашла и поняла, что меня будут насиловать, потому что он начал раздеваться. Я начала просить на колени: Если бы с вашей сестрой, матерью делали? Я начала просить, плакать, кричать на что меня ручкой от автомата ударил меня в зубы, вышиб мне зубы. Начала идти кровь. Он наклонил меня прямо на полу и начал насиловать, а второй сидел на диване и смотрел, как кино сидел и смотрел”, — рассказала женщина.

Она сказала, что потом ей стало плохо и она упала в обморок.

“И его это не остановило, второй тоже меня насиловал, хотя я была практически без сознания. Все в крови было, за волосы меня таскали и избивали. Это очень тяжело, на кровать меня бросили как эту тряпку”, - сказала потерпевшая.

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Добавим

В разрушенном оккупантами Мариуполе русские изверги поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она скончалась от ран.

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