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Зґвалтували вагітну та катували людей на Київщині: повідомлено про підозру двом окупантам

Зґвалтували вагітну та катували людей на Київщині: повідомлено про підозру двом окупантам

Київ • УНН

 • 273528 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Двом російським окупантам оголошено про підозру у причетності до зґвалтування вагітної, а також катувань й грабунку людей на Київщині під час окупації. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Цитата

«Поліцейські задокументували, що один із них разом із поки не встановленим російським військовим-гвалтівником, познущалися з вагітної жінки, внаслідок чого вона втратила дитину», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили ще двох російських військових, причетних до встановлених фактів знущань та жорстокого поводження з населенням під час окупації Київщини у березні цього року. Людей катували, утримували як заручників, грабували.

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«В ході розслідування встановлено, що до цих злочинів причетні військовослужбовці 6-го танкового полку військової частини 93992 (Чебаркуль) 90 танкової дивізії центрального військового округу збройних сил рф. За наявною інформацією, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала росіянам, що вагітна та благала її не чіпати, однак це не зупинило нападників», - зазначається в повідомленні.

Особу другого співучасника злочину наразі встановлює поліція.

«Третій фігурант під час злочину перебував на вході в будинок, щоб не допустити сторонніх осіб. Слідчі Головного слідчого управління на підставі зібраних доказів оголосили підозри двом військовослужбовцям - одному ґвалтівнику і тому, що «стояв на варті» - у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України», - інформує поліція.

Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до 12-ти років.

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