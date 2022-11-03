Изнасиловали беременную и пытали людей в Киевской области: сообщено о подозрении двум оккупантам

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"Полицейские задокументировали, что один из них вместе с пока не установленным российским военным-насильником, поиздевались над беременной женщиной, в результате чего она потеряла ребенка", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полицейские Департамента защиты интересов общества и государства и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили еще двух российских военных, причастных к установленным фактам издевательств и жестокому обращению с населением во время оккупации Киевской области в марте этого года. Людей пытали, удерживали как заложников, грабили.

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"В ходе расследования установлено, что к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93 992 (Чебаркуль) 90 танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил рф. По имеющейся информации, двое вооруженных оккупантов днем ​​на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомата, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала россиянам, что беременна и умоляла ее не трогать, однако это не остановило нападающих", - отмечается в сообщении.

Личность второго соучастника преступления устанавливает полиция.

"Третий фигурант во время преступления находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних лиц. Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим – одному насильнику и потому, что "стоял на страже" – в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - информирует полиция.

Санкция статьи предусматривает заключение’заключения сроком до 12-ти лет.