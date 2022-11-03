Изнасиловали беременную и пытали людей в Киевской области: сообщено о подозрении двум оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Двум российским оккупантам объявлено о подозрении в причастности к изнасилованию беременной, а также пыткам и грабежу людей в Киевской области во время оккупации. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
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"Полицейские задокументировали, что один из них вместе с пока не установленным российским военным-насильником, поиздевались над беременной женщиной, в результате чего она потеряла ребенка", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полицейские Департамента защиты интересов общества и государства и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили еще двух российских военных, причастных к установленным фактам издевательств и жестокому обращению с населением во время оккупации Киевской области в марте этого года. Людей пытали, удерживали как заложников, грабили.
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"В ходе расследования установлено, что к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93 992 (Чебаркуль) 90 танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил рф. По имеющейся информации, двое вооруженных оккупантов днем на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомата, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала россиянам, что беременна и умоляла ее не трогать, однако это не остановило нападающих", - отмечается в сообщении.
Личность второго соучастника преступления устанавливает полиция.
"Третий фигурант во время преступления находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних лиц. Следователи Главного следственного управления на основании собранных доказательств объявили подозрения двум военнослужащим – одному насильнику и потому, что "стоял на страже" – в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - информирует полиция.
Санкция статьи предусматривает заключение’заключения сроком до 12-ти лет.