росія використовує зґвалтування як зброю війни – українська правозахисна організація
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українська правозахисна організація “Ла Страда-Україна” під час виступу у Раді Безпеки ООН звинуватила російських окупантів у використанні зґвалтування як зброю війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Це лише верхівка айсберга. Ми знаємо, бачимо і хочемо, щоб ви почули наші голоси — що насильство та зґвалтування російські загарбники використовують зараз в Україні як зброю війни”, — сказала президент організації Катерина Черепаха.
За її словами, на гарячу лінію звернулися зі звинуваченням російських військових у дев'яти випадках зґвалтування.
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росія продовжує заперечувати напади на мирних жителів після початку її вторгнення в Україну 24 лютого. За словами виконавчого директора “ООН-Жінки” Сіми Бахус, всі звинувачення мають розслідуватися незалежно.
“Ми все частіше чуємо про зґвалтування та сексуальне насильство. Поєднання масового переміщення з великим тиском призовників і найманців і жорстокістю, проявленою проти мирного населення України, підняло всі червоні прапори", — сказала Бахус.
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Спостерігачі ООН з прав людини перевіряють звинувачення у сексуальному насильстві з боку російських військ, зокрема групові зґвалтування та зґвалтування на очах дітей. Вони також стверджують, що українські сили та бойовики цивільного захисту теж здійснювали сексуальне насильство.
Посол України в ООН Сергій Кислиця повідомив у Раді Безпеки, що Генпрокуратура України "запускає спеціальний механізм документування випадків сексуального насильства з боку російських військових щодо українських жінок".
Нагадаємо
У Херсонській області на окупованій території російські військові зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю.