россия использует изнасилование как оружие войны – украинская правозащитная организация

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"Это лишь верхушка айсберга. Мы знаем, видим и хотим, чтобы вы услышали наши голоса — что насилие и изнасилования российские захватчики используют сейчас в Украине как оружие войны”, — сказала президент организации Екатерина Черепаха.

По ее словам, на горячую линию обратились с обвинением российских военных в девяти случаях изнасилования.

Детали

Россия продолжает отрицать нападения на мирных жителей после начала вторжения в Украину 24 февраля. По словам исполнительного директора “ООН-Женщины” Симы Бахус, все обвинения должны расследоваться независимо.

"Мы все чаще слышим об изнасиловании и сексуальном насилии. Сочетание массового перемещения с большим давлением призывников и наемников и жестокостью, проявленной против мирного населения Украины, подняло все красные флаги", — сказала Бахус.

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Наблюдатели ООН по правам человека проверяют обвинения в сексуальном насилии со стороны российских войск, в частности групповые изнасилования и изнасилование на глазах детей. Они также утверждают, что украинские силы и боевики гражданской защиты тоже совершали сексуальное насилие.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица сообщил в Совете Безопасности, что Генпрокуратура Украины "запускает специальный механизм документирования случаев сексуального насилия со стороны российских военных в отношении украинских женщин".

Напомним

В Херсонской области на захваченной территории российские военные изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку.



