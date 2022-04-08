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В Херсонській області російські окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські військові на окупованій території зґвалтували вагітну дівчину та бабусю, а також із "Града" розстріляли човен, яким люди хотіли врятуватися. Про це заявив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

В Херсонській області російські окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю

Цитата 

"Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", — наголосив Вілкул.

Деталі 

Також він зазначив, що вранці 7 квітня на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району окупанти розстріляли евакуаційний човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області.

"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13 років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити. І це — військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", — сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

Нагадаємо 

У Маріуполі окупанти кілька днів по черзі гвалтували жінку на очах у її 6-річного сина: вона померла від ран.

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