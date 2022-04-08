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В Херсонской области российские оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку

Киев • УНН

 • 405997 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские военные на оккупированной территории изнасиловали беременную девушку и бабушку, а также из "Града" расстреляли лодку, которой люди хотели спастись. Об этом заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

В Херсонской области российские оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку

Цитата

"Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на Ингулецком направлении. Это то, почему никогда не будет прощения", - подчеркнул Вилкул.

Детали 

Также он отметил, что утром 7 апреля на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Рассвет" в Марьянском Криворожского района оккупанты расстреляли эвакуационную лодку, которая плыла со стороны Первомайки Херсонской области.

"Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70 метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13 лет умер чуть позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. И расстреляли их ракетами. Просто из-за того, что они хотели выжить. И это-военное преступление! И это - Гаагский трибунал", — сказал начальник военной администрации Кривого Рога.

Напомним 

В Мариуполе оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына: она умерла от ран.

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