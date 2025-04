У Маріуполі окупанти кілька днів по черзі гвалтували жінку на очах у її 6-річного сина: вона померла від ран

Цитата

"У Маріуполі російські окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Пізніше вона померла від ран. Волосся її маленького сина посивіло. Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає "російський світ", – йдеться в повідомленні.

In Mariupol occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son's hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder - this is what "russian world" stands for.

#RussianWarCrimes

— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022

Додамо

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про оголошення підозри російському військовому за зґвалтування жінки в Київській області.

Вона підтвердила надходження оперативної інформації про статеві злочини російських окупантів. Прокурори Київської області ідентифікували військовослужбовця рф, який вбив неозброєного чоловіка і потім кілька разів зґвалтував його дружину.