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В Мариуполе оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына: она умерла от ран

Киев • УНН

 • 589333 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В разрушенном оккупантами Мариуполе русские нелюди по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она умерла от ран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Мариуполе оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына: она умерла от ран

Цитата

"В Мариуполе российские оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства - вот что значит "русский мир", - говорится в сообщении.

In Mariupol occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son's hair turned grey.
This is not a horror movie. Rape, violence, murder - this is what "russian world" stands for.
#RussianWarCrimes

— Defence of Ukraine (@DefenceU)March 30, 2022

Добавим

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о объявлении подозрения российскому военному за изнасилование женщины в Киевской области.

Она подтвердила поступление оперативной информации о половых преступлениях русских оккупантов. Прокуроры Киевской области идентифицировали военнослужащего рф, который убил невооруженного мужчину и затем несколько раз изнасиловал его жену.

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