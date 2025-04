В Мариуполе оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына: она умерла от ран

Цитата

"В Мариуполе российские оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства - вот что значит "русский мир", - говорится в сообщении.

In Mariupol occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son's hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder - this is what "russian world" stands for.

#RussianWarCrimes

Добавим

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о объявлении подозрения российскому военному за изнасилование женщины в Киевской области.

Она подтвердила поступление оперативной информации о половых преступлениях русских оккупантов. Прокуроры Киевской области идентифицировали военнослужащего рф, который убил невооруженного мужчину и затем несколько раз изнасиловал его жену.