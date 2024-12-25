Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

ukenru
Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 102797 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 111617 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 124712 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 116015 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 106685 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 110327 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 136973 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117285 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 123976 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 119485 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сани Санта-Клауса заметили в небе над Украиной

Сани Санта-Клауса заметили в небе над Украиной

 • 21649 просмотра
В Украине утвердили новый профессиональный стандарт для инспекторов воинского учета: что нужно знать

В Украине утвердили новый профессиональный стандарт для инспекторов воинского учета: что нужно знать

 • 29946 просмотра
В россии подожгли еще один офис партии путина: уничтожена помощь для оккупантов

В россии подожгли еще один офис партии путина: уничтожена помощь для оккупантов

 • 26739 просмотра
Папе Римскому передали голубя мира, нарисованного на осколках стекла киевского костела Святого Николая

Папе Римскому передали голубя мира, нарисованного на осколках стекла киевского костела Святого Николая

 • 15873 просмотра
Великобритания увеличила расходы на оборону на 14% за 10 лет - The Times

Великобритания увеличила расходы на оборону на 14% за 10 лет - The Times

 • 19140 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 102797 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 124712 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 136973 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 135115 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 135998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

 • 59679 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

 • 101628 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 109318 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 112515 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 104891 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

Киев  •  УНН

 • 754 просмотра

Read in English

Польские ВВС активизировали боевые самолеты и системы ПВО из-за массированной ракетной атаки россии на Украину. Мероприятия направлены на защиту прилегающих к Украине территорий.

Польша активизировала военную авиацию. Самолеты поднялись из-за массированной российской атаки на Украину. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter), передает УНН.

Внимание, из-за воздушной атаки российской федерации, которая может поражать объекты, расположенные в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация

- говорится в сообщении.

Как отмечает Оперативное командование, в Польше привели в состояние готовности боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Силы и средства направлены для обеспечения безопасности прилегающих к Украине территорий.

Напомним,

Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжаются атаки дронами.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаполитикаНовости Мира
vooruzhennie-sili-polshiВооруженные силы Польши
ukrainaУкраина
polshaПольша