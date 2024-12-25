Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

Польша активизировала военную авиацию. Самолеты поднялись из-за массированной российской атаки на Украину. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши в X (Twitter), передает УНН.

Внимание, из-за воздушной атаки российской федерации, которая может поражать объекты, расположенные в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация - говорится в сообщении.

Как отмечает Оперативное командование, в Польше привели в состояние готовности боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Силы и средства направлены для обеспечения безопасности прилегающих к Украине территорий.

Напомним,

Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжаются атаки дронами.