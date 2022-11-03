Казала, що вагітна і благала її не чіпати: жінка розповіла подробиці ґвалтування росіянами

Цитата

“Я хочу, щоб вони були покарані. Я хочу, щоб їхні дружини відчули те, що відчула я тоді. Як це важко. Ще їхні мами мовчать, бабусі. Я не знаю хто їх народив, але явно не людина. Перший раз мене вдарили прицілом автомата, я ще сподівалася, що мене не чіпатимуть. Максимум там в полон візьмуть. Але потім зрозуміла, що це не люди взагалі”, - розповіла потерпіла.

Деталі

Вона розповіла, що інцидент стався приблизно о 10 годині ранку.

“Їх було троє. Я пам’ятаю тільки одне ім’я – Руслан. Були в стані алкогольного сп’яніння і також прийшли з алкоголем. Я кажу мені цього пити не можна, я вагітна. Вони: трошки можна. Я кажу: ні, не можна, я пити не буду. Я не думала просто, що вони зможуть ось так. Тобто я вагітна, хоч би якусь повагу мали до вагітних. У них немає поваги ні до чого”, - сказала потерпіла.

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Згодом жінка зрозуміла, що вони або вб’ють, або будуть знущатися з неї.

“Я кажу: будь ласка, я вагітна, будь ласка, не чіпайте”, - зазначила потерпіла.

Тоді росіянин штовхнув її в спину автоматом, щоб вона встала.

“Я зайшла і зрозуміла, що мене будуть ґвалтувати, тому що він почав роздягатися. Я почала просити на коліна: Якби з вашою сестрою, матір’ю робили? Я почала просити, плакати, кричати на що мене ручкою від автомата вдарив мене в зуби, вибив мені зуби. Почала йти кров. Він нахилив мене прямо на підлозі й почав ґвалтувати, а другий сидів на дивані та дивився, як кіно сидів дивився”, - розповіла жінка.

Вона сказала, що потім їй стало зле та вона втратила свідомість.

“І його це не зупинило, другий також мене ґвалтував, хоча я була практично без свідомості. Все в крові було, за волосся мене тягали й били. Це дуже тяжко, на ліжко мене кинули як оту ганчірку”, - сказала потерпіла.

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Додамо

У зруйнованому окупантами Маріуполі російські нелюди по черзі гвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Пізніше вона померла від ран.