Катастрофа самолета в Актау: окончательный отчет ожидают к декабрю 2025 года
Киев • УНН
Окончательный отчет о катастрофе самолета AZAL в Актау будет готов к декабрю 2025 года. Предварительный отчет обнаружил многочисленные повреждения прямоугольной формы на различных частях самолета и посторонние предметы.
Расследование катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей 25 декабря 2024 года в Казахстане, завершится не ранее декабря 2025 года. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев передает "Радио Свобода", пишет УНН.
До декабря этого года должен быть завершен окончательный отчет по расследованию. Уголовное расследование находится в компетенции органов прокуратуры,
Согласно международным стандартам ИКАО (Международной организации гражданской авиации), на проведение расследования авиакатастрофы обычно отводится год.
4 февраля Министерство транспорта Казахстана обнародовало предварительный отчет о катастрофе, произошедшей 25 декабря 2024 года с участием самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines, AZAL). В результате аварии погибли 38 человек, среди которых трое членов экипажа, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.
Первоначальный осмотр обломков показал наличие многочисленных повреждений различных размеров и форм на хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, а также на рулевых поверхностях. Подобные повреждения были обнаружены на левом двигателе и крыле самолета, а также на других его компонентах. В некоторых случаях повреждения имеют четко определенную прямоугольную форму,
В документе не предоставлено детальных сведений об изъятых объектах, указано лишь, что было обнаружено "большое количество посторонних предметов".
Также отмечается, что сквозные повреждения могут свидетельствовать о проникновении внешних объектов в конструкцию самолета.
Публикация отчета неоднократно переносилась, и в итоге документ был обнародован лишь на 40-й день после катастрофы.
Напомним
25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.