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Катастрофа літака в Актау: остаточний звіт очікують до грудня 2025 року

Катастрофа літака в Актау: остаточний звіт очікують до грудня 2025 року

Київ • УНН

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Остаточний звіт про катастрофу літака AZAL в Актау буде готовий до грудня 2025 року. Попередній звіт виявив численні пошкодження прямокутної форми на різних частинах літака та сторонні предмети.

Розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (AZAL), що сталася 25 грудня 2024 року в Казахстані, завершиться не раніше грудня 2025 року. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра транспорту Казахстану Талгат Ластаєв передає "Радіо Свобода", пише УНН.

До грудня цього року має бути завершений остаточний звіт щодо розслідування. Кримінальне розслідування знаходиться в компетенції органів прокуратури,

- зазначив Ластаєв.

Згідно з міжнародними стандартами ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації), на проведення розслідування авіакатастрофи зазвичай відводиться рік.

4 лютого Міністерство транспорту Казахстану оприлюднило попередній звіт про катастрофу, що сталася 25 грудня 2024 року за участю літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines, AZAL). В результаті аварії загинуло 38 осіб, серед яких троє членів екіпажу, ще 29 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Початковий огляд уламків показав наявність численних пошкоджень різних розмірів і форм на хвостовій частині фюзеляжу, кіля і стабілізатора, а також на рульових поверхнях. Подібні ушкодження були виявлені на лівому двигуні і крилі літака, а також на інших його компонентах. У деяких випадках пошкодження мають чітко визначену прямокутну форму,

- зазначається в 53-сторінковому попередньому звіті.

У документі не надано детальних відомостей про вилучені об'єкти, вказано лише, що було виявлено "велику кількість сторонніх предметів".

Також зазначається, що наскрізні пошкодження можуть свідчити про проникнення зовнішніх об'єктів у конструкцію літака.

Публікація звіту неодноразово переносилася, і врешті документ був оприлюднений лише на 40-й день після катастрофи.

Нагадаємо

25 грудня літак, що летів з Баку до Грозного, змінив маршрут і розбився недалеко від аеропорту міста Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, 38 загинули.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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