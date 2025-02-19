Катастрофа літака в Актау: остаточний звіт очікують до грудня 2025 року

Розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (AZAL), що сталася 25 грудня 2024 року в Казахстані, завершиться не раніше грудня 2025 року. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра транспорту Казахстану Талгат Ластаєв передає "Радіо Свобода", пише УНН.



До грудня цього року має бути завершений остаточний звіт щодо розслідування. Кримінальне розслідування знаходиться в компетенції органів прокуратури,

Згідно з міжнародними стандартами ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації), на проведення розслідування авіакатастрофи зазвичай відводиться рік.

4 лютого Міністерство транспорту Казахстану оприлюднило попередній звіт про катастрофу, що сталася 25 грудня 2024 року за участю літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines, AZAL). В результаті аварії загинуло 38 осіб, серед яких троє членів екіпажу, ще 29 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Початковий огляд уламків показав наявність численних пошкоджень різних розмірів і форм на хвостовій частині фюзеляжу, кіля і стабілізатора, а також на рульових поверхнях. Подібні ушкодження були виявлені на лівому двигуні і крилі літака, а також на інших його компонентах. У деяких випадках пошкодження мають чітко визначену прямокутну форму,