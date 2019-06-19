Катастрофа MH17: троим россиянам и украинцу предъявят обвинения в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В марте 2020 года в Нидерландах начнется судебный процесс относительно виновников катастрофы "Боинга" MH17 на Донбассе. Родственники жертв катастрофы сообщили, что обвинения в убийстве предъявят троим гражданам РФ и одному украинцу, передает УНН, ссылаясь на NOS.
Так, родственники также сообщили четыре фамилии подозреваемых: Леонид Харченко из Украины и Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский из России.
Как сообщал УНН, ранее сегодня Bellingcat назвала имена людей, предположительно причастных к катастрофе MH17.
Также сегодня, 19 июня, в 14:00 в Нидерландах состоится брифинг Совместной следственной группы о результатах расследования катастрофы MH17, впоследствии СБУ обнародует подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года.
Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.