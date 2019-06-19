Катастрофа MH17: трьом росіянам та українцю пред'являть обвинувачення у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У березні 2020 року в Нідерландах почнеться судовий процес щодо винуватців катастрофи "Боїнга" MH17 на Донбасі. Родичі жертв катастрофи повідомили, що обвинувачення у вбивстві пред'являть трьом громадянам РФ та одному українцю, передає УНН, посилаючись на NOS.
Так, родичі також повідомили чотири прізвища підозрюваних: Леонід Харченко з України та Олег Пулатов, Ігор Гиркин, Сергій Дубинський з Росії.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Bellingcat назвала імена людей, імовірно причетних до катастрофи MH17.
Також сьогодні, 19 червня, о 14:00 в Нідерландах відбудеться брифінг Спільної слідчої групи про результати розслідування катастрофи MH17, згодом СБУ оприлюднить підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи 17 липня 2014 року.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.