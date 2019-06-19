Bellingcat назвала имена людей, предположительно причастных к катастрофе MH17

Это люди, которые, по информации Bellingcat, фигурировали в переговорах сепаратистов так называемых “Донецкой и Луганской народных республик” (ДНР и ЛНР), перехваченных Службой безопасности Украины и впоследствии опубликованных ведомством и Совместной следственной группой по расследованию крушения “Боинга”.

Bellingcat, в частности, установила личности двух людей:



Валерий Александрович Стельмах, позывные “Наемник” и “Батя”,



Игорь Николаевич Безлер, позывной “Бес”, начальник Стельмаха.



Как утверждает команда исследователей, Стельмах сообщил Безлеру о “Боинге” как о военном самолете, сказав, что к нему “полетела птичка”. Безлер дал ему указание передать это сообщение “наверх” и, возможно, поспособствовал тому, что “Боинг” был ошибочно идентифицирован и сбит.

Голос Безлера также слышен в перехваченном разговоре, в котором он сообщает о сбитом самолете человеку, которого СБУ идентифицировала как агента российской разведки Василия Геранина.

Стоит также напомнить, что Кремль отреагировал на планы обнародовать результаты расследования по MH17.