Bellingcat назвала имена людей, предположительно причастных к катастрофе MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Исследовательская группа Bellingcat опубликовала имена людей, предположительно причастных к тому, что в июле 2014 года над Донбассом был сбит пассажирский Boeing, пишет УНН со ссылкой на соответствующее расследование.
Это люди, которые, по информации Bellingcat, фигурировали в переговорах сепаратистов так называемых “Донецкой и Луганской народных республик” (ДНР и ЛНР), перехваченных Службой безопасности Украины и впоследствии опубликованных ведомством и Совместной следственной группой по расследованию крушения “Боинга”.
Bellingcat, в частности, установила личности двух людей:
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- Валерий Александрович Стельмах, позывные “Наемник” и “Батя”,
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- Игорь Николаевич Безлер, позывной “Бес”, начальник Стельмаха.
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Как утверждает команда исследователей, Стельмах сообщил Безлеру о “Боинге” как о военном самолете, сказав, что к нему “полетела птичка”. Безлер дал ему указание передать это сообщение “наверх” и, возможно, поспособствовал тому, что “Боинг” был ошибочно идентифицирован и сбит.
Голос Безлера также слышен в перехваченном разговоре, в котором он сообщает о сбитом самолете человеку, которого СБУ идентифицировала как агента российской разведки Василия Геранина.
Стоит также напомнить, что Кремль отреагировал на планы обнародовать результаты расследования по MH17.