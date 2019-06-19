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Кремль відреагував на плани оприлюднити результати розслідування щодо MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Кремль не має наміру обговорювати до публікації висновки Спільної слідчої групи, що займається розслідуванням аварії Boeing-777 в Україні в липні 2014 року, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ТАСС.

Кремль відреагував на плани оприлюднити результати розслідування щодо MH17

“Я не вважаю за можливе що-небудь говорити евентуально, без будь-яких публікацій. Поки ніяких публікацій немає, тому і немає чого обговорювати”, — сказав представник Кремля журналістам.

При цьому він нагадав про позицію Росії щодо розслідування: “Росія не мала можливості брати в ньому участь, хоча з самого початку, з перших днів після цієї трагедії виявляла ініціативу, ініціативно намагалася стати частиною цього розслідування цієї жахливої катастрофи”. “Тому наше ставлення до цього розслідування дуже добре відомо”, — підкреслив Пєсков.

Спільна слідча група має намір провести 19 червня прес-конференцію, на якій повинні повідомити про прогрес у розслідуванні. Як стверджує Нідерландська телерадіомовна корпорація, будуть названі імена осіб, які несуть відповідальність за крах лайнера.

Варто також додати, що сьогодні СБУ оголосить підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи MH17.

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