Кремль відреагував на плани оприлюднити результати розслідування щодо MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Кремль не має наміру обговорювати до публікації висновки Спільної слідчої групи, що займається розслідуванням аварії Boeing-777 в Україні в липні 2014 року, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Я не вважаю за можливе що-небудь говорити евентуально, без будь-яких публікацій. Поки ніяких публікацій немає, тому і немає чого обговорювати”, — сказав представник Кремля журналістам.
При цьому він нагадав про позицію Росії щодо розслідування: “Росія не мала можливості брати в ньому участь, хоча з самого початку, з перших днів після цієї трагедії виявляла ініціативу, ініціативно намагалася стати частиною цього розслідування цієї жахливої катастрофи”. “Тому наше ставлення до цього розслідування дуже добре відомо”, — підкреслив Пєсков.
Спільна слідча група має намір провести 19 червня прес-конференцію, на якій повинні повідомити про прогрес у розслідуванні. Як стверджує Нідерландська телерадіомовна корпорація, будуть названі імена осіб, які несуть відповідальність за крах лайнера.
Варто також додати, що сьогодні СБУ оголосить підозри чотирьом фігурантам, причетним до катастрофи MH17.