Кремль отреагировал на планы обнародовать результаты расследования касательно MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Кремль не намерен обсуждать до публикации выводы Совместной следственной группы, занимающейся расследованием крушения Boeing-777 в Украине в июле 2014 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет, поэтому и нечего обсуждать”, — сказал представитель Кремля журналистам.
При этом он напомнил о позиции России в отношении расследования: “Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней после этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы”. “Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно”, — подчеркнул Песков.
Совместная следственная группа намерена провести 19 июня пресс-конференцию, на которой должны сообщить о прогрессе в расследовании. Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.
Стоит также добавить, что сегодня СБУ объявит подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе MH17.