Кремль отреагировал на планы обнародовать результаты расследования касательно MH17

“Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет, поэтому и нечего обсуждать”, — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он напомнил о позиции России в отношении расследования: “Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней после этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы”. “Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно”, — подчеркнул Песков.

Совместная следственная группа намерена провести 19 июня пресс-конференцию, на которой должны сообщить о прогрессе в расследовании. Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Стоит также добавить, что сегодня СБУ объявит подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе MH17.