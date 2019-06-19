Bellingcat назвала імена людей, імовірно причетних до катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Дослідницька група Bellingcat опублікувала імена людей, імовірно причетних до того, що в липні 2014 роки над Донбасом був збитий пасажирський Boeing, пише УНН з посиланням на відповідне розслідування.
Це люди, які, за інформацією Bellingcat, фігурували в переговорах сепаратистів так званих “Донецької і Луганської народних республік” (ДНР і ЛНР), перехоплених Службою безпеки України і згодом опублікованих відомством і Спільної слідчою групою з розслідування аварії Boeing.
Bellingcat, зокрема, встановила особи двох людей:
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- Валерій Олександрович Стельмах, позивні “Найманець” і “Батя”,
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- Ігор Миколайович Безлер, позивний “Біс”, начальник Стельмаха.
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Як стверджує команда дослідників, Стельмах повідомив Безлеру про Boeing як про військовий літак, сказавши, що до нього “полетіла пташка”. Безлер дав йому вказівку передати це повідомлення “наверх” і, можливо, посприяв тому, що Boeing був помилково ідентифікований і збитий.
Голос Безлера також чути в перехоплений розмові, в якому він повідомляє про збитий літак людині, якого СБУ ідентифікувала як агента російської розвідки Василя Гераніна.
Варто також нагадати, що Кремль відреагував на плани оприлюднити результати розслідування щодо MH17.