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Катастрофа лайнера МАУ: Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета

Киев • УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины членам экипажа самолета, погибших в результате авиакатастрофы возле Тегерана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Катастрофа лайнера МАУ: Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета

"Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса PS752 АО "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины", погибших в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года возле Тегерана", - говорится в сообщении.

Так, соответствующий указ № 600/2020 Глава государства подписал 29 декабря.

"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина отрицает передачу Ираном отчетов о катастрофе самолета МАУ.

Как сообщал ранее УНН, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в Киеве недовольны сотрудничеством с Ираном по катастрофе МАУ. Перед этим, 23 декабря, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина не получила окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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