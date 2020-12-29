Катастрофа лайнера МАУ: Зеленський посмертно присвоїв звання Героїв України членам екіпажу літака
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажу літака, які загинули внаслідок авіакатастрофи біля Тегерана. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу PS752 АТ "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України", які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана", - йдеться в повідомленні.
Так, відповідний указ № 600/2020 Глава держави підписав 29 грудня.
"За героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку, звання Героя України посмертно присвоєне командирові повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна – пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Україна заперечує передачу Іраном звітів про катастрофу літака МАУ.
Як повідомляв раніше УНН, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, у Києві не задоволені співпрацею з Іраном по катастрофі МАУ. Перед цим, 23 грудня, заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін повідомив, що Україна не отримала остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ.
Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.