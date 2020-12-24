Україна не задоволена співпрацею з Іраном по катастрофі МАУ – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має високий рівень занепокоєння співпрацею з Іраном щодо катастрофи МАУ. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Мене непокоїть, при тому це не нижній рівень занепокоєння, а такий дуже серйозний рівень, те , що переговорний процес з Іраном затягнувся через те, що ми не отримуємо від них відповідної інформації", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, як сказав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, українська сторона наразі не отримала технічний звіт про січневу катастрофу українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу Тегерану.