Україна не задоволена співпрацею з Іраном по катастрофі МАУ – Кулеба

"Мене непокоїть, при тому це не нижній рівень занепокоєння, а такий дуже серйозний рівень, те , що переговорний процес з Іраном затягнувся через те, що ми не отримуємо від них відповідної інформації", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, як сказав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, українська сторона наразі не отримала технічний звіт про січневу катастрофу українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу Тегерану.