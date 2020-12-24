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Україна не задоволена співпрацею з Іраном по катастрофі МАУ – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має високий рівень занепокоєння співпрацею з Іраном щодо катастрофи МАУ. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Україна не задоволена співпрацею з Іраном по катастрофі МАУ – Кулеба

"Мене непокоїть, при тому це не нижній рівень занепокоєння, а такий дуже серйозний рівень, те , що переговорний процес з Іраном затягнувся через те, що ми не отримуємо від них відповідної інформації", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, як сказав заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, українська сторона наразі не отримала технічний звіт про січневу катастрофу українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу Тегерану.

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