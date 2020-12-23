Україна не отримала остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ - Єнін

“Жодного звіту ніхто українській стороні не передавав”, - сказав дипломат.

З його слів, згідно з додатком 13 Чиказької конвенціі (Конвенції про міжнародну цивільну авіацію), "драфт" звіту має бути переданий всім сторонам, що беруть участь в розслідуванні, у тому числі Україні.

Після цього українська сторона може висловити пропозиції та зауваження, які Іран, як сторона, що відповідає за розслідування, може взяти до уваги. Якщо вона їх не враховує, про це зазначається окремо. Далі звіт має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

“Звіт дуже важливий як для нашого переговорного процесу, у тому числі визначення рівня компенсацій, так і для усунення недоліків у системі організації безпеки польотів в Ірані. Окрім того, технічний звіт лягає в основу кримінального провадження для притягнення всіх винних до відповідальності. ми вимагатимемо об’єктивного та неупередженого технічного розслідування”, - підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, напередодні Іран заявив, що Організація цивільної авіації держави опублікувала остаточний технічний звіт про катастрофу українського літака МАУ.

Зазначимо, що наприкінці листопада влада Ірану підтвердила готовність виплатити компенсації за збитий український літак, грунтуючись на міжнародних нормах і стандартах.

З української сторони — заступник голови МЗС Євгеній Єнін повідомив, що для того, аби перейти до питання компенсацій за збитий літак МАУ у переговорах з Іраном, Україні потрібно максимально чітко розуміти, що насправді сталось у ніч збиття літака.

Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.