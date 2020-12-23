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Украина не получила окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ - Енин

Киев • УНН

 • 17821 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинская сторона пока не получила технический отчет о январской катастрофе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи Тегерана. Об этом УНН сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Украина не получила окончательный отчет Ирана о катастрофе самолета МАУ - Енин

"Никакого отчета никто украинской стороне не передавал", - сказал дипломат.

По его словам, согласно приложению 13 Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации), "драфт" отчета должен быть передан всем сторонам, участвующим в расследовании, в том числе Украине.

После этого украинская сторона может высказать предложения и замечания, которые Иран, как сторона, отвечающая за расследование, может принять во внимание. Если он их не учитывает, об этом указывается отдельно. Далее отчет должен утвердить Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

"Отчет очень важен как для нашего переговорного процесса, в том числе определения уровня компенсаций, так и для устранения недостатков в системе организации безопасности полетов в Иране. Кроме того, технический отчет ложится в основу уголовного производства для привлечения всех виновных к ответственности. Мы будем требовать объективного и беспристрастного технического расследования", - подчеркнул замминистра.

Напомним, накануне Иран заявил, что Организация гражданской авиации государства опубликовала окончательный технический отчет о катастрофе украинского самолета МАУ.

Отметим, что в конце ноября власти Ирана подтвердили готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет, основываясь на международных нормах и стандартах.

С украинской стороны - заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил, что для того, чтобы перейти к вопросу компенсаций за сбитый самолет МАУ в переговорах с Ираном, Украине нужно максимально четко понимать, что на самом деле произошло в ночь сбития самолета.

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинских и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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