Катастрофа літака МАУ: Іран опублікував остаточний технічний звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Організація цивільної авіації Ірану опублікувала остаточний технічний звіт про січневу катастрофу українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ, збитого іранськими військовими поблизу Тегерана, пише УНН з посиланням на місцеве агентство Tasnim.
“Слідча група щодо авіаційних катастроф іранської Організації цивільної авіації опублікувала остаточний технічний звіт про катастрофу українського лайнера у понеділок”, — вказано у повідомленні ЗМІ.
Доповідь була передана через відеоконференцію представникам інших країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи лайнера на початку року.
“Учасники вебінару також провели низку бесід щодо технічного звіту”, — додало іранське агентство.
Зазначимо, що наразі на сайті Організації цивільної авіації Ірану анонс про публікацію документу — відсутній.
Нагадаємо, що ісламська республіка анонсувала публікацію звіту вчора, 21 грудня. “Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою”, — заявив вчора офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, відповідаючи на недавню заяву міністра закордонних справ Канади стосовно справи про український літак.
Ще наприкінці листопада влада Ірану підтвердила готовність виплатити компенсації за збитий український літак, грунтуючись на міжнародних нормах і стандартах. Зі української сторони — заступник глави МЗС Євгеній Єнін повідомив, що для того аби перейти до питання компенсацій за збитий літак МАУ у переговорах з Іраном, Україні потрібно максимально чітко розуміти, що насправді сталось у ніч збиття літака.
Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.