Іран анонсував звіт про катастрофу українського літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Іран найближчими днями опублікує технічний звіт про катастрофу пасажирського літака МАУ над Тегераном в січні поточного року і передасть його українській стороні. Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає УНН з посиланням на Iran International.
“Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою”, — заявив Хатібзаде, відповідаючи на недавню заяву міністра закордонних справ Канади стосовно справи про український літак.
“Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд Канади проявити дипломатичність і знати свої межі, інакше вони отримають іншу відповідь”, — пригрозив він.
Раніше Канада оприлюднила звіт про авіакатастрофу МАУ в Ірані, у якій розкритикувала розслідування Тегерана.
“Сьогодні-завтра технічний звіт буде опублікований до річниці трагедії і буде направлений українській стороні та іншим причетним особам”, — сказав Хатібзаде.
Як повідомляв УНН, наприкінці минулого тижня заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обговорив з представниками правоохоронних органів, дипломатичного корпусу та судових експертів Канади активізацію співпраці між Україною та Канадою, яка дозволить підвищити оперативність і якість розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ.
Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.