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Іран анонсував звіт про катастрофу українського літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Іран найближчими днями опублікує технічний звіт про катастрофу пасажирського літака МАУ над Тегераном в січні поточного року і передасть його українській стороні. Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає УНН з посиланням на Iran International.

Іран анонсував звіт про катастрофу українського літака МАУ

“Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою”, — заявив Хатібзаде, відповідаючи на недавню заяву міністра закордонних справ Канади стосовно справи про український літак.

“Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд Канади проявити дипломатичність і знати свої межі, інакше вони отримають іншу відповідь”, — пригрозив він.

Раніше Канада оприлюднила звіт про авіакатастрофу МАУ в Ірані, у якій розкритикувала розслідування Тегерана.

“Сьогодні-завтра технічний звіт буде опублікований до річниці трагедії і буде направлений українській стороні та іншим причетним особам”, — сказав Хатібзаде.

Як повідомляв УНН, наприкінці минулого тижня заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обговорив з представниками правоохоронних органів, дипломатичного корпусу та судових експертів Канади активізацію співпраці між Україною та Канадою, яка дозволить підвищити оперативність і якість розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ.

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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