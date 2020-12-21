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Иран анонсировал отчет о катастрофе украинского самолета МАУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Иран в ближайшие дни опубликует технический отчет о катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном в январе текущего года и передаст его украинской стороне. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает УНН со ссылкой на Iran International.

Иран анонсировал отчет о катастрофе украинского самолета МАУ

“Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной”, — заявил Хатибзаде, отвечая на недавнее заявление министра иностранных дел Канады касаемо дела об украинском самолете.

“Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ”, — пригрозил он.

Ранее Канада обнародовала отчет об авиакатастрофе МАУ в Иране, в котором раскритиковала расследование Тегерана.

“Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован до годовщины трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным лицам”, — сказал Хатибзаде.

Как сообщал УНН, в конце прошлой недели заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обсудил с представителями правоохранительных органов, дипломатического корпуса и судебных экспертов Канады активизацию сотрудничества между Украиной и Канадой, которая позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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