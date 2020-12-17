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Катастрофа самолета МАУ: Украина и Канада согласовали активизацию диалога и дальнейшие шаги

Киев • УНН

 • 18250 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обсудил с представителями правоохранительных органов, дипломатического корпуса и судебных экспертов Канады активизацию сотрудничества между Украиной и Канадой, которая позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, который был сбит 8 января вблизи Тегерана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Катастрофа самолета МАУ: Украина и Канада согласовали активизацию диалога и дальнейшие шаги

Так, Мамедов провел online-встречу с представителями правоохранительных органов, дипломатического корпуса и судебных экспертов Канады, которые работают по делу авиакатастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, которая произошла в Иране 8 января 2020 года.

"Участники встречи обсудили дальнейшие пути активизации сотрудничества между Украиной и Канадой, которая позволит повысить оперативность и качество расследования авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

Мамедов сообщил, что сразу после трагедии Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожение имущества и нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Напомним, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщал, что правительство Ирана отозвало предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 в Тегеране, поскольку средства на компенсацию хотели выделить из фонда нацразвития.

Как сообщал УНН, 7 декабря в Офисе Генпрокурора Украины указали, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а "украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств".

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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