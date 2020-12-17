Катастрофа літака МАУ: Україна та Канада погодили активізацію діалогу і подальші кроки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обговорив із представниками правоохоронних органів, дипломатичного корпусу та судових експертів Канади активізацію співпраці між Україною та Канадою, що дозволить підвищити оперативність та якість розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, який був збитий 8 січня поблизу Тегерана. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.
Так, Мамедов провів online-зустріч із представниками правоохоронних органів, дипломатичного корпусу та судових експертів Канади, які працюють у справі авіакатастрофи українського літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, яка сталася в Ірані 8 січня 2020 року.
"Учасники зустрічі обговорили подальші шляхи активізації співпраці між Україною та Канадою, що дозволить підвищити оперативність та якість розслідування авіакатастрофи", - йдеться у повідомленні.
Мамедов повідомив, що відразу після трагедії Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення майна і порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 КК України).
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомляв, що уряд Ірану відкликав пропозицію щодо виплат компенсацій сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку.
Як повідомляв УНН, 7 грудня в Офісі Генпрокурора України вказали, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся у Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці, а "українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів".
Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців та 63 громадян Канади.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч із військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.