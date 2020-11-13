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Катастрофа літака МАУ: Єнін повідомив, після чого Україна та Іран зможуть перейти до питання компенсацій

Катастрофа літака МАУ: Єнін повідомив, після чого Україна та Іран зможуть перейти до питання компенсацій

Київ • УНН

 • 19895 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Для того, щоб перейти до питання компенсацій за збитий літак МАУ у переговорах з Іраном, Україні потрібно максимально чітко розуміти, що насправді сталось у ніч збиття літака. Про це повідомив в коментарі УНН заступник міністра МЗС Євгеній Єнін.

Так, на питання про те, чи буде питання компенсацій підніматись на наступному раунді переговорів, Єнін зазначив наступне:
“Ми чітко артикулювали іранській стороні з самого початку, що в залежності від рівня співпраці з нами, в залежності від ступеню вини іранської сторони в цій катастрофі напряму буде залежати розмір компенсацій. Тому для того, щоб перейти до треку компенсацій, нам треба максимально чітко розуміти, що сталось тієї жахливої ночі в небі над Тегераном”.

На уточнююче питання про те, чи той факт, що іранська сторона досі не передала Україні жодного з обіцяних під час другого раунду документів, означає, що питання компенсацій підніматись не буде, дипломат підкреслив, що українській стороні хотілося б рухатись якомога швидше, бо суспільство чекає результатів “навіть не на завтра, а на вчора”.

“Водночас, в цьому випадку все залежить від політичної волі іранської сторони”, — додав він.

Нагадаємо, 21 жовтня у Тегерані завершились двосторонні переговори стосовно розслідування збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 8 січня 2020 року.

Відзначимо, що у рамках другого раунду переговорів, питання щодо компенсацій не обговорювалось.

Так, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Українські Національні Новини

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