Іран заявив, що виплатить компенсації за збитий український літак "за міжнародними нормами"

“Справа розглядається судовими органами, — цитує агентство IRNA заяву віце-президента. — Ми несемо відповідальність перед сім’ями (потерпілих) в тому, що стосується цивільно-правової відповідальності та фінансової компенсації. Як критерій ми розглядаємо міжнародні прецеденти і процедури. Також визнається принцип рівності для всіх жертв незалежно від їх громадянства. Це суто юридичні питання, які не слід політизувати”.

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28 жовтня заступник голови МЗС Ірану Мохсен Бахарванд оголосив, що Тегеран готовий прискорити переговори з Києвом щодо вирішення питань, пов’язаних зі збитим в січні українським літаком. За словами дипломата, іранська правова комісія була готова в ході попередніх раундів переговорів почати діалог про виплати компенсацій сім’ям загиблих. Однак, додав Бахарванд, українська сторона поки не готова вести переговори з цього питання.

Україна та Іран в кінці жовтня провели другий раунд переговорів з питання авіакатастрофи під Тегераном українського літака Boeing 737-800. За інформацією України, в цілому вони пройшли конструктивно і будуть продовжені в кінці листопада-початку грудня цього року. Крім іншого, в ході переговорів іранська сторона висловила готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв, незалежно від їх громадянства. Перший раунд переговорів між Іраном і Україною відбувся в кінці липня в Києві.