Катастрофа самолета МАУ: Иран опубликовал окончательный технический отчет

“Следственная группа касательно авиационных катастроф иранской Организации гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о катастрофе украинского лайнера в понедельник”, — указано в сообщении СМИ.

Доклад был передан через видеоконференцию представителям других стран, граждане которых стали жертвами крушения лайнера в начале года.

“Участники вебинара также провели ряд бесед по техническому отчету”, — добавил иранское агентство.

Отметим, что сейчас на сайте Организации гражданской авиации Ирана анонс о публикации документа — отсутствует.

Напомним, что исламская республика анонсировала публикацию отчета вчера, 21 декабря. “Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной”, — заявил вчера официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, отвечая на недавнее заявление министра иностранных дел Канады относительно дела об украинском самолете.

Еще в конце ноября власти Ирана подтвердили готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет, основываясь на международных нормах и стандартах. С украинской стороны — заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил, что для того, чтобы перейти к вопросу компенсаций за сбитый самолет МАУ в переговорах с Ираном, Украине нужно максимально четко понимать, что на самом деле произошло в ночь сбивания самолета.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.