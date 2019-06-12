Катар открыл рынок для украинской курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Катар открыл рынок для украинских продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.
Так, Украина получила право поставлять в Катар мясо птицы и говядину, мясные продукты, молоко и молочные продукты, столовые яйца и яичные продукты, рыбу и рыбопродукты, а также переработанные пищевые продукты.
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В UFEB напомнили, что украинско-катарский товарооборот существенно возрос в 2018 году. Особенно в части поставок отечественной продукции АПК.
"Ожидаем роста экспорта и в этом году", - спрогнозировали в UFEB.
Напомним, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.