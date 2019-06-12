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Катар відкрив ринок для української курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Катар відкрив ринок для українських продуктів харчування. Про це повідомляє прес-служба Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.

Катар відкрив ринок для української курятини

Так, Україна отримала право поставляти до Катару м'ясо птиці та яловичину, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, столові яйця та яєчні продукти, рибу та рибопродукти, а також перероблені харчові продукти.

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В UFEB нагадали, що українсько-катарський товарообіг суттєво зріс у 2018 році. Особливо в частині поставок вітчизняної продукції АПК.

"Очікуємо зростання експорту і цього року", - спрогнозували в UFEB.

Нагадаємо, за прогнозами німецьких експертів, в 2019-у Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.

У минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

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