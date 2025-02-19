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Катался на коньках и провалился в ледяную воду: в Виннице спасали 24-летнего мужчину

Катался на коньках и провалился в ледяную воду: в Виннице спасали 24-летнего мужчину

Киев  •  УНН

 • 2135 просмотра

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24-летний винничанин провалился под лед, катаясь на коньках. Мужчину спасли прохожие, которые вытащили его из воды раньше, чем прибыли спасатели.

В Виннице 24-летний мужчина, катаясь на коньках, провалился под лед.  Мужчину вытащили из воды прохожие. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

В Виннице 24-летний мужчина, катаясь на коньках, провалился в ледяную воду... он был недалеко от берега, поэтому, пока на помощь направлялись спасатели, мужчину вытащил из воды прохожий 

- говорится в сообщении.

Спасатели отмечают опасность выхода на тонкий лед и призывают выбирать для зимнего отдыха только специально оборудованные места.

Напомним

Ранее ГСЧС сообщал, что на водоемах Украины за прошедшую неделю погибли 22 человека, включая 6 детей. В частности, на Херсонщине вода унесла жизни троих детей: 9-летнего и 13-летнего мальчиков и 14-летней девочки.

Алина Волянская

Алина Волянская

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