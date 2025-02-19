Катався на ковзанах і провалився у крижану воду: у Вінниці рятували 24-річного чоловіка

У Вінниці 24-річний чоловік, катаючись на ковзанах, провалився під кригу. Чоловіка витягнули з води перехожі. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

У Вінниці 24-річний чоловік, катаючись на ковзанах, провалився у крижану воду... він був недалеко від берега, тому, поки на допомогу прямували рятувальники, чоловіка витяг з води перехожий - йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують на небезпеці виходу на тонкий лід та закликають обирати для зимового відпочинку лише спеціально облаштовані місця.

Нагадаємо

Раніше ДСНС повідомляв, що на водоймах України за минулий тиждень загинули 22 людини, включаючи 6 дітей. Зокрема, на Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки.