На воді в Україні за тиждень загинули 22 людини, серед них 6 дітей
Київ • УНН
На водоймах України за минулий тиждень загинули 22 людини, включаючи 6 дітей. Трагічні випадки сталися на Херсонщині та Одещині, де діти провалилися під кригу.
На водоймах України за минулий тиждень загинули 22 людини, включаючи 6 дітей. Трагічні випадки сталися на Херсонщині та Одещині, де діти провалилися під кригу. Про це повідомили в ДСНС України у понеділок, пише УНН.
22 людини загинули на водоймах країни лише за минулий тиждень. Серед загиблих 6 дітей
На Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки.
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На Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку. Врятувати дітей не вдалося.
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"Жодні забави не варті найціннішого – вашого життя та життя ваших близьких! Запам’ятайте: не буває більш чи менш безпечної криги. І навіть міцний, на перший погляд, лід може в будь-який момент не витримати. Не ризикуйте!" - наголосили у ДСНС.