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05:23 • 4876 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120898 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181789 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146264 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138031 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116965 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107717 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140964 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134117 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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На воді в Україні за тиждень загинули 22 людини, серед них 6 дітей

На воді в Україні за тиждень загинули 22 людини, серед них 6 дітей

Київ • УНН

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На водоймах України за минулий тиждень загинули 22 людини, включаючи 6 дітей. Трагічні випадки сталися на Херсонщині та Одещині, де діти провалилися під кригу.

На водоймах України за минулий тиждень загинули 22 людини, включаючи 6 дітей. Трагічні випадки сталися на Херсонщині та Одещині, де діти провалилися під кригу. Про це повідомили в ДСНС України у понеділок, пише УНН.

22 людини загинули на водоймах країни лише за минулий тиждень. Серед загиблих 6 дітей

- повідомили у ДСНС.

На Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки.

На Херсонщині завершили пошуки трьох дітей під льодом: знайшли тіло ще одного хлопчика15.02.25, 09:38 • 32280 переглядiв

На Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку. Врятувати дітей не вдалося.

Трагедія на воді: троє дітей провалились під кригу на Одещині15.02.25, 20:45 • 40467 переглядiв

"Жодні забави не варті найціннішого – вашого життя та життя ваших близьких! Запам’ятайте: не буває більш чи менш безпечної криги. І навіть міцний, на перший погляд, лід може в будь-який момент не витримати. Не ризикуйте!" - наголосили у ДСНС.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
odesaОдеса
khersonХерсон

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