На воді в Україні за тиждень загинули 22 людини, серед них 6 дітей

На водоймах України за минулий тиждень загинули 22 людини, включаючи 6 дітей. Трагічні випадки сталися на Херсонщині та Одещині, де діти провалилися під кригу. Про це повідомили в ДСНС України у понеділок, пише УНН.

22 людини загинули на водоймах країни лише за минулий тиждень. Серед загиблих 6 дітей - повідомили у ДСНС.

На Херсонщині вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки.

На Херсонщині завершили пошуки трьох дітей під льодом: знайшли тіло ще одного хлопчика

На Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку. Врятувати дітей не вдалося.

Трагедія на воді: троє дітей провалились під кригу на Одещині

"Жодні забави не варті найціннішого – вашого життя та життя ваших близьких! Запам’ятайте: не буває більш чи менш безпечної криги. І навіть міцний, на перший погляд, лід може в будь-який момент не витримати. Не ризикуйте!" - наголосили у ДСНС.