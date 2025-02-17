На воде в Украине за неделю погибли 22 человека, среди них 6 детей

На водоемах Украины за прошедшую неделю погибли 22 человека, включая 6 детей. Трагические случаи произошли в Херсонской и Одесской областях, где дети провалились под лед. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

22 человека погибли на водоемах страны только за прошедшую неделю. Среди погибших 6 детей - сообщили в ГСЧС.

На Херсонщине вода унесла жизни троих детей: 9-летнего и 13-летнего мальчиков и 14-летней девочки.

В Херсонской области завершили поиски трех детей подо льдом: нашли тело еще одного мальчика

В Одесской области сразу трое парней погибли подо льдом. Они провалились под лед на местном пруду. Спасти детей не удалось.

Трагедия на воде: трое детей провалились под лед в Одесской области

«Никакие забавы не стоят самого ценного - вашей жизни и жизни ваших близких! Запомните: не бывает более или менее безопасного льда. И даже крепкий, на первый взгляд, лед может в любой момент не выдержать. Не рискуйте!» - отметили в ГСЧС.