Каталония извинилась перед Мексикой за ущерб в период колонизации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Каталонское правительство извинилось перед коренным мексиканским народом за ущерб, который мог быть нанесен испанцами в ходе завоевания территории современной Мексики (1519-1521). Об этом пишет УНН со ссылкой на испанское издание El Pais.
По его информации, один из советников при правительстве Каталонии Альфред Боск выразил свою поддержку коренным народам Мексики. По его мнению, “завоевание и колонизация привели к дискриминации и маргинализации”.
В марте этого года стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Глава государства настаивал на необходимости признать имевшие, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад.
В ответ правительство Испании заявило, что Мадрид не собирается приносить свои извинения. В кабмине королевства выразили сожаление и решительное несогласие в связи с полученным посланием. При этом Испания заявила о своей готовности работать вместе с Мексикой для углубления отношений дружбы и сотрудничества между государствами.