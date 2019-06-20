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Каталония извинилась перед Мексикой за ущерб в период колонизации

Киев • УНН

 • 8693 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Каталонское правительство извинилось перед коренным мексиканским народом за ущерб, который мог быть нанесен испанцами в ходе завоевания территории современной Мексики (1519-1521). Об этом пишет УНН со ссылкой на испанское издание El Pais.

Каталония извинилась перед Мексикой за ущерб в период колонизации

По его информации, один из советников при правительстве Каталонии Альфред Боск выразил свою поддержку коренным народам Мексики. По его мнению, “завоевание и колонизация привели к дискриминации и маргинализации”.

В марте этого года стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Филиппу VI с призывом извиниться за нарушения, совершенные во время завоевания. Глава государства настаивал на необходимости признать имевшие, с точки зрения мексиканских властей, нарушения, которые произошли около 500 лет назад.

В ответ правительство Испании заявило, что Мадрид не собирается приносить свои извинения. В кабмине королевства выразили сожаление и решительное несогласие в связи с полученным посланием. При этом Испания заявила о своей готовности работать вместе с Мексикой для углубления отношений дружбы и сотрудничества между государствами.

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