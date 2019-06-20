Каталонія вибачилася перед Мексикою за шкоду у період колонізації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Каталонський уряд вибачився перед корінним мексиканським народом за шкоду, яка могла бути завдана іспанцями в ході завоювання території сучасної Мексики (1519-1521). Про це пише УНН з посиланням на іспанське видання El Pais.
За його інформацією, один з радників при уряді Каталонії Альфред Боск висловив свою підтримку корінним народам Мексики. На його думку, “завоювання і колонізація привели до дискримінації та маргіналізації”.
У березні цього року стало відомо, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор направив лист королю Іспанії Філіпові VI із закликом вибачитися за порушення, вчинені під час завоювання. Глава держави наполягав на необхідності визнати порушення, що мали, з точки зору мексиканської влади, місце біля 500 років тому.
У відповідь уряд Іспанії заявило, що Мадрид не збирається вибачатися. У кабміні королівства висловили жаль і рішучу незгоду в зв’язку з отриманим посланням. При цьому Іспанія заявила про свою готовність працювати разом з Мексикою для поглиблення відносин дружби і співробітництва між державами.