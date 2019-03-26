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Президент Мексики направив листа королю Іспанії з проханням вибачитися за завоювання XVI століття

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор направив лист королю Іспанії Філіпу VI із закликом вибачитися за порушення, вчинені під час завоювання. Про це повідомила в понеділок газета El Pais, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

Президент Мексики направив листа королю Іспанії з проханням вибачитися за завоювання XVI століття

За її інформацією, президент країни наполягає на необхідності визнати такими, що були, з точки зору мексиканської влади, порушення, які мали місце біля 500 років тому. Лист було направлено через МЗС Іспанії. Як вважає Лопес Обрадор, принесення вибачень є єдиною можливою формою для досягнення повного примирення.

Послання було передано всього через два місяці після візиту голови уряду Іспанії Педро Санчеса в Мексику. Відзначається, що президент хоче домогтися вибачень саме за злочини і утиски, які були вчинені проти корінних народів в ту епоху.

В уряді Іспанії висловили жаль у зв’язку з отриманим посланням. “Прибуття 500 років тому іспанців на нинішні мексиканські землі не може бути оціненим в світлі сучасних міркувань, — уточнили в Кабміні. — Наші братські народи завжди знали, як читати наше спільне минуле без гніву і з конструктивної точки зору”. Мадрид заявив про свою готовність працювати разом з Мехіко для “поглиблення відносин дружби і співпраці” між державами.

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 березня 2019 р.

Запис президента Мексики у Twitter: “Ми у Комалькалько та збираємося відзначити 500-річчя битва опору майя проти іспанців”

Нагадуємо, королівське подружжя Іспанії не могло покинути протягом години літак через низький трап.

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