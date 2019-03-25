Королівське подружжя Іспанії не могло покинути протягом години літак через низький трап

24 березня в Аргентину прилетіли король Іспанії Феліпе VI і його дружина королева Летісія. Їхній авіалайнер Airbus 310 приземлився в аеропорту Хорхе Ньюбері в центрі Буенос-Айреса. Там королівську сім’ю вже чекала офіційна делегація на чолі з міністрами закордонних справ Аргентини та Іспанії. Але Феліпе VI і Летісія не змогли вийти з літака — трап, який їм подали, виявився надто низьким.

Рішення проблеми зайняло майже годину. Спочатку літак королівської сім’ї хотіли відправити в інший аеропорт Буенос-Айреса, де використовуються більш високі трапи. Потім з’ясувалося, що в аеропорту Хорхе Ньюбері теж є відповідний трап; його подають президенту Аргентини Маурісіо Макрі. Проблема полягала в тому, що трап був замкнений в ангарі, який відкривається за відбитком пальців. Людину, яка може його відкрити, вдалося знайти не відразу. В результаті ангар відкрили, і Феліпе VI з Летісією спустилися на землю.

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